«Аэроэкспресс» перевезет сотрудников Шереметьево в Москву бесплатно

«Аэроэкспресс» из-за затопления участка автодороги перевезет сотрудников аэропорта «Шереметьево» бесплатно, говорится на сайте компании.

«Компания организует дополнительную остановку поездам «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении по платформе Хлебниково с 15.00 28 июня по 00.01 30 июня, чтобы доставить сотрудников аэропорта к месту работы и обратно», - уточняется в сообщении.

Напомним, в связи с затоплением участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе из-за продолжительных ливней подъезд к аэропорту Шереметьево затруднен. Представители аэропорта рекомендуют водителям использовать альтернативные пути для подъезда к авиаузлу.

Ранее НСН сообщала, что из-за обильных осадков В «Шереметьеве» затопило парковку терминала «B». Позже появилось видео подтопления самолетов в воздушной гавани.



