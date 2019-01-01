В «Шереметьеве» затопило парковку терминала «B»
Парковка терминала «B» воздушной гавани «Шереметьево» оказалась затоплена из-за обильных ливней в столице, сообщает РИА ФАН. Очевидцы связывают происшествие с затянувшимся ремонтом ливневой канализации.
Представители аэропорта рекомендуют водителям использовать альтернативные пути для подъезда к авиаузлу. Как сообщает Москва 24, подтопление участка дороги произошло на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. В связи с этим пассажирам рекомендуют пользоваться «Аэроэспрессом», а после межтерминальным переходом.
Кроме того, проехать к аэропорту можно по Ленинградскому шоссе, выехав через деревню Носово. Дорога займет около 20 минут, ее протяженность — почти девять километров, сообщает телеканал «360».
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