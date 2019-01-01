В «Шереметьеве» подтопило самолёты. ВИДЕО

Самолёты в столичном аэропорту «Шереметьево» оказались подтоплены из-за сильных ливней, пишет Ura.ru. Ранее сообщалось, что стихия привела к затоплению парковки в терминале «B» воздушной гавани.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как через глубокую лужу едут грузовик и самолёт. Шасси судна находятся в воде, колёса грузовика скрываются в луже до середины.

При этом отмечается, что задержек рейсов из-за коллапса не наблюдается. Напомним, из-за непогоды и затопления терминала представители аэропорта рекомендуют водителям искать альтернативные пути проезда, пишут «Дни.ру». Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», движение на пути к воздушной гавани затруднено.