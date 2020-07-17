Адвокат призвал не оскорблять людей «отягчающим возрастом» в Уголовном кодексе

«Когда разделение правонарушений по возрасту касается несовершеннолетних, это понятно. Но когда это касается людей свыше 50 – совершенно не понятно, потому что медицина идёт вперёд и в перспективе наше население старших возрастов очень дееспособно. И если мы уже сейчас посмотрим на отдельных представителей, например, Познера, которому больше 80 лет, и он играет в теннис, активен, работает, и мало чем отличается от молодёжи. Поэтому делать какой-то акцент на цифре 70 абсолютно недопустимо, потому что у нас активный возраст сильно раздвигается и вчерашний пенсионер уже далеко не пенсионер», - сказал адвокат.

Кроме того, он рассказал о главных проблема УК РФ и призвал его пересмотреть.

«В нашем уголовном кодексе огромное количество неработающих статей, потому что они написаны непонятно. И мы не можем привлекать к ответственности за насилие над женщинами из-за того, что статьи написаны так, что они не проходят в суде. Или в разделе 210 статьи – организованные преступные сообщества, тоже не удаётся ничего применить, потому что очень слабое законодательство. Бедный наш, дырявый уголовный кодекс, который было бы неплохо вообще пересмотреть. Он при этом ещё и один из самых жестоких и жёстких за всю историю России, поэтому если говорить об уголовном законодательстве, то там есть чем заняться, кроме того, чтобы предлагать такие инициативы. Скорее всего, это попытка набрать очки перед выборами», - уверен Игорь Трунов.

Ранее НСН писала, что с 1 августа в России произойдет корректировка пенсий работающих пенсионеров. Прибавка составит не более 279 рублей.

