Адвокат призвал не оскорблять людей «отягчающим возрастом» в Уголовном кодексе
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН раскритиковал инициативу о признании преступлений против людей старше 75 лет отягчающим обстоятельством и рассказал о главных проблемах УК РФ.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, в случае принятия которого преступления против людей старше 75 лет в России будут считаться отягчающим обстоятельством. По словам Бессараб, люди в этом возрасте наиболее уязвимы — по оценкам ВОЗ и Минздрава, после 75 лет у них ухудшается реакция и теряются многие когнитивные функции, в результате чего преступникам работать с ними проще всего.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН раскритиковал новый законопроект, заявив, что население старших возрастов в России в перспективе очень дееспособно.
«Когда разделение правонарушений по возрасту касается несовершеннолетних, это понятно. Но когда это касается людей свыше 50 – совершенно не понятно, потому что медицина идёт вперёд и в перспективе наше население старших возрастов очень дееспособно. И если мы уже сейчас посмотрим на отдельных представителей, например, Познера, которому больше 80 лет, и он играет в теннис, активен, работает, и мало чем отличается от молодёжи. Поэтому делать какой-то акцент на цифре 70 абсолютно недопустимо, потому что у нас активный возраст сильно раздвигается и вчерашний пенсионер уже далеко не пенсионер», - сказал адвокат.
Кроме того, он рассказал о главных проблема УК РФ и призвал его пересмотреть.
«В нашем уголовном кодексе огромное количество неработающих статей, потому что они написаны непонятно. И мы не можем привлекать к ответственности за насилие над женщинами из-за того, что статьи написаны так, что они не проходят в суде. Или в разделе 210 статьи – организованные преступные сообщества, тоже не удаётся ничего применить, потому что очень слабое законодательство. Бедный наш, дырявый уголовный кодекс, который было бы неплохо вообще пересмотреть. Он при этом ещё и один из самых жестоких и жёстких за всю историю России, поэтому если говорить об уголовном законодательстве, то там есть чем заняться, кроме того, чтобы предлагать такие инициативы. Скорее всего, это попытка набрать очки перед выборами», - уверен Игорь Трунов.
Ранее НСН писала, что с 1 августа в России произойдет корректировка пенсий работающих пенсионеров. Прибавка составит не более 279 рублей.
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