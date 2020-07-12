С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают пенсию

В Пенсионном фонде России напомнили, что 1 августа произойдет корректировка пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Российская газета».

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Пенсии не может вырасти более, чем на три пенсионных балла в год. В 2020 году пенсионный балл эквивалентен 93 рублям. Таким образом, прибавка составит не более 279 рублей.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов напомнил, что индексация предусмотрена в законе о страховых пенсиях. Если пенсионер продолжает работать и отчислять страховые взносы, значит, сумма, которую он получит в качестве пенсий, тоже должна меняться, отмечает Газета.ru.



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ФОТО: pxhere.com
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