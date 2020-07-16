В России предложили увеличить возраст молодежи до 43 лет

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев рассказал, что новая редакция законопроекта о молодежной политике предусматривает увеличение возраста молодежи в России с 30 до 35 лет. В свою очередь председатель комиссии по развитию спорта, патриотическому воспитанию, добровольчеству, волонтёрству и работе с молодёжью Общественной палаты Московской области Евгений Арсентьев предложил и вовсе поднять этот порог до 43 лет.

«Всемирная организация здравоохранения считает, что 43 года – это ещё возраст молодости. Поэтому нам абсолютно точно есть куда расти. В России, согласно действующему законодательству, молодые – это люди в возрасте от 14 до 30 лет. Поэтому можем в принципе вырасти не только до 35, но и до 43 лет» – высказал мнение Арсентьев.

Он также отметил, что, если законопроект по увеличению возраста молодежи до 35 лет примут, то в список молодых людей попадут порядка 13 млн человек.