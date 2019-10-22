Серебренникову предрекли компромиссный приговор

О перспективах дела «Седьмой студии» в беседе с НСН рассказал глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов. По его словам, фигуранты дела могут рассчитывать на компромиссный приговор.

«То, что дело поступило в суд, говорит о том, что в ближайшем времени начнется стандартная достаточно процедура – повторное рассмотрение дела по существу в суде. Исходя из того, что ранее Московский городской суд не нашел каких-либо серьезных нарушений, позволяющих дело отправить на дополнительное расследование, это фактически заочный вердикт обвинительного заключения. Относительно приговора я могу предположить, что приговор будет очень компромиссным. Кстати, из-за того, что Серебренников уже находится долгое время на подписке [о невыезде] и она выбрана именно тем судом, который будет рассматривать дело, я думаю, что эта мера пресечения не поменяется. Скорее всего, приговор будет носить условный характер, либо не связанный с лишением свободы. Я сейчас говорю про него [Серебренникова]. У остальных фигурантов уголовного дела, которые сейчас тем более находятся в СИЗО, думаю, что приговор тоже будет, скажем так, соотнесен с приговором Серебренникова. Вполне вероятно, что они выйдут из суда из-за отсиженного уже фактически срока. Либо останется какой-то минимальный хвостик, чтобы уже через процедуру УДО выйти в ближайшее время», - рассказал адвокат.

Аналогичного взгляда придерживается и его коллега глава коллегии адвокатов «Тарло и партнёры», экс-судья Евгений Тарло. Однако он считает, что на мягкость суда в вынесении окончательного вердикта могут надеяться не все фигуранты дела.

«Я убежден, что оправдательного приговора не будет. Я в этом абсолютно убежден. Мой прогноз, как профессионала: суд пойдет на некий компромисс. Он постарается удовлетворить следственные органы, признав Серебренникова виновным, но назначит какую-нибудь такую символическую меру наказания, безусловно, не связанную с лишением свободы. При этом директор (бывший генеральный продюсер «Седьмой студии», бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, - прим.НСН) будет наказан гораздо жестче», - заявил бывший судья.

Напомним, что под следствием находится также и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Ее уголовное дело было выделено в отдельное производство. Масляева - единственная, кто признала вину в хищении бюджетных средств. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.

По словам Александра Карабанова, «помощь» Масляевой следствию позволяет ей также рассчитывать на приговор, который не будет связан с лишением свободы.

«Фактически ее показания легли в основу доказательной базы по Серебренникову. Принимая это во внимание, я думаю, что суд, конечно, это учтет и приговор тоже будет не связан с лишением свободы», - сообщил он.

Однако Евгений Тарло не согласился со своим коллегой и предложил подсудимой уповать на хорошее настроение судьи.

«Тут разная практика у судов существует. Иногда следственные органы получают признание и такую сделку со следствием, а потом вкатывают по полной. Поэтому здесь трудно сказать. Это зависит от многих факторов, включая настроение судьи, который будет рассматривать дело», - заключил собеседник НСН.

Ранее дело «Седьмой студии» вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Возврат дела на доследование означает серьёзные ошибки следствия, заметил тогда в эфире НСН Александр Карабанов. Если после доследования их не смогут исправить, дело фактически развалится и будет принято решение о прекращении преследования фигурантов.

