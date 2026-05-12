Адвокаты обжаловали изъятие активов инвестора Галицкого на 8 млрд рублей
Адвокаты инвестора Александра Галицкого направили апелляцию на вердикт суда об обращении его активов в доход государства. Об этом 12 мая сообщили в судебной инстанции, передает РЕН ТВ.
Ранее Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, квалифицировав деятельность предпринимателя и его компании Almaz Capital Partners как экстремистскую. По решению суда, имущество и счета на общую сумму около 8 млрд рублей подлежат изъятию в пользу казны.
Генпрокуратура еще 11 марта потребовало запретить работу инвестора и его корпорации на территории России, а также конфисковать все средства на банковских счетах и оформленную на него недвижимость.
В конце марта сам Галицкий в суде заявлял о несогласии с исковыми требованиями, подчеркивая, что не управляет фондом и не имеет в нем доли с 2022 года.
Ранее СМИ сообщали, что венчурный фонд Almaz Capital Partners, , направил $50 миллионов украинским компаниям, которые занимаются производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов для беспилотников и других видов вооружения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
