СМИ: У Галицкого изъяли активы на 8 млрд, но оставили квартиру стоимостью более 1 млрд

Она находится в элитном жилищном комплексе Turgenev в Москве. Ее стоимость превышает 1 млрд рублей. У бизнесмена изъяли парковочное место.

Квартира площадью 253,4 кв. м. Именно эту недвижимость пыталась отсудить у бывшего мужа покончившая с собой Алия Галицкая — объект до сих пор находится под арестом в рамках дела о разделе имущества.

Иск против предпринимателя был подан Генпрокуратурой РФ. В ведомстве указали, что Галицкий высказывался с «симпатией» в сторону киевских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

