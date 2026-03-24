СМИ: У Галицкого изъяли активы на 8 млрд, но оставили квартиру стоимостью более 1 млрд
У бизнесмена Александра Галицкого изъяли активы на 8 млрд рублей, однако оставили квартиру, сообщает Baza.
Она находится в элитном жилищном комплексе Turgenev в Москве. Ее стоимость превышает 1 млрд рублей. У бизнесмена изъяли парковочное место.
Квартира площадью 253,4 кв. м. Именно эту недвижимость пыталась отсудить у бывшего мужа покончившая с собой Алия Галицкая — объект до сих пор находится под арестом в рамках дела о разделе имущества.
Иск против предпринимателя был подан Генпрокуратурой РФ. В ведомстве указали, что Галицкий высказывался с «симпатией» в сторону киевских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
