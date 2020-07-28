«Золотая судья» Хахалева уволена из Краснодарского краевого суда

Лишенная статуса судья Елена Хахалева, прославившаяся пышной свадьбой дочери, уволена из Краснодарского краевого суда. 13 июля Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение досрочно лишить её полномочий. Таким образом, Хахалеву привлекли к дисциплинарной ответственности за проступок. Известно, то судья не являлась на заседания коллегии, ссылаясь на болезнь, а позже из-за госпитализации в больницу в связи с коронавирусом.

Напомним, Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году – после того, как в сети появилось видео с шикарной свадьбой ее дочери Софьи. На торжество были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. СМИ тогда писали, что торжество могло обойтись в два миллиона долларов, отмечает RT.

Позже в прессе появилась информация о том, что судья Хахалева не обучалась в Тбилисском университете и не получала там диплом.