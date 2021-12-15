Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала разрешение на возбуждение против экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге, сообщает РИА Новости.

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Соответствующий запрос направил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, однако в табель учёта рабочего времени были внесены ложные сведения, что позволило экс-судье незаконно получить 1 млн 195 тысяч рублей.

«Представление председателя Следственного комитета удовлетворить», - отметил глава ВККС Николай Тимошин.

Ранее на ВККС стало известно, что Хахалева покинула Россию, по данным ФСБ РФ она вылетела в Ереван.

Елена Хахалева оказалась в центре скандала в 2017 году, когда в сети появилось видео с шикарной свадьбы её дочери Софьи, на которую пригласили многих известных артистов, в том числе Николая Баскова, Веру Брежневу и Валерия Меладзе. В СМИ заявили, что торжество могло обойтись экс-судье в два миллиона долларов.

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ФОТО: Россия 24 / YouTube
ТЕГИ:МошенничествоУголовное ДелоСледственный Комитет РфСудья
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