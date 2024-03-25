Адвокат Жорин указал на опасность смертной казни в России
Опасность введения смертной казни в России заключается в том, что следствие и суд, мягко говоря, не близки к совершенству при исполнении своих обязанностей. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что при таких «косяках» нельзя вводить смертную казнь, так как в этом случае ошибки будут не устранимы. По словам Жорина, судьям часто приходится брать на себя ответственность, по сути «верить на слово следователям».
«Из материалов дела зачастую вина тех или иных лиц, мягко говоря, не доказана», - указал адвокат.
Ранее бывший генпрокурор России Юрий Скуратов заявил НСН, что смертную казнь в России нужно ввести для террористов, сексуальных маньяков, а также за шпионаж и измену Родине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru