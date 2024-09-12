Адвокат заявила, что Бакальчук намерен помириться с женой и сохранить брак

Ковалева добавила, что ходатайство о примирении суд рассмотрит на предварительном слушании. Также адвокат подчеркнула, что Татьяна Бакальчук подала три исковых заявления, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. При этом в части раздела имущества требования неопределенные: в одном она не затрагивает Wildberries, считая компанию своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1%), в третьем – что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН отмечал, что при разделе имущества супругов не имеет значения, сколько у одного из них акций, передает «Радиоточка НСН».

