Адвокат заявила, что Бакальчук намерен помириться с женой и сохранить брак
Владислав Бакальчук намерен помириться с женой, основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук, и сохранить брак. Об этом сообщила его адвокат Елена Ковалева.
Она отметила, что он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге. По словам адвоката, она просила суд отложить заседание на три месяца, чтобы дать супругам время помириться, однако суд отложил заседание только на месяц.
Ковалева добавила, что ходатайство о примирении суд рассмотрит на предварительном слушании. Также адвокат подчеркнула, что Татьяна Бакальчук подала три исковых заявления, в которых настаивает на разводе, проживании детей с ней и алиментах. При этом в части раздела имущества требования неопределенные: в одном она не затрагивает Wildberries, считая компанию своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1%), в третьем – что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН отмечал, что при разделе имущества супругов не имеет значения, сколько у одного из них акций, передает «Радиоточка НСН».
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