«Бежать в суд!»: Муж Бакальчук сможет блокировать объединение Wildberries и Russ

«Надо поторопиться с разделом имущества. Не обязательно разводиться, имущество можно разделить и без расторжения брака. В противном случае, если она сейчас совершит сделки, а он, с учетом его 1% не участвует в управлении компанией и не принимает решения... В данном случае его голос не влияет на слияние, разделение (компании – ред. НСН) и прочее. Сейчас ему нужно подать в суд иск о разделе имущества, наложении ареста на акции, чтобы не произошло никаких переходов права. В противном случае он будет судиться не с супругой, а с другими более влиятельными фигурами, которые включатся в весь этот процесс. Есть много механизмов, которые приведут к тому, что его 1% превратится вообще в ничто. В данной ситуации ему нужно бежать в суд подавать иск», - сказала Айвар.

Она отметила, что Владислав Бакальчук сможет потребовать стоимость 50% акций и выйти из компании, а также потребовать переписать на него эти 50%.

«В таком случае все ее (Татьяны Бакальчук - ред. НСН) планируемые сделки будут заблокированы. Дальше он получает свои 50% супружеской доли независимо от того, сколько у него процентов. Поскольку это регулируется уставом или брачным договором. Если ни в тех, ни в других документах нет его ограничения права на супружескую долю, соответственно он абсолютно прав… И имеет право на 50% всего имущества, в том числе бизнеса, который оформлен на супругу. Он может потребовать стоимость и выйти из компании, а может потребовать переписать на него 50%. Если будет 50%, он сможет принимать все решения. Акции – это общее супружеское имущество», - указала собеседница НСН.

В свою очередь президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с НСН также отметил, что при разделе имущества супругов не имеет значения, сколько у одного из них акций.

«Ему достается 50% акций и всего иного имущества, которое оформлено на супругов», - сказал он.

Кроме того, Трунов также как и Айвар подчеркнул, что Владислав сможет блокировать решения в Wildberries, в том числе об объединении с другой компанией, если срочно обратится в суд с иском о разделе имущества.

«Может, если он срочно обратится в суд с иском о разделе имущества и суд применит обеспечительные меры и запретит реестродержателю регистрировать переход права и совершать иные сделки, направленные на отчуждение акций, также наложить запреты на голосование и другое», - добавил адвокат.

Проблемы в семье Бакальчук всплыли на фоне решения топ-менеджеров Wildberries объединиться с крупным оператором наружной рекламы – Russ. По версии Владислава, переговоры с братьями Мирзоян прошли без его ведома, по итогу ему и Татьяне предложили всего по 10% в объединенной структуре, а недовольных топ-менеджеров уволили, передает «Радиоточка НСН».

