Основательница Wildberries Бакальчук не пришла в суд на бракоразводный процесс

Суд провел беседу по делу 12 сентября. Заседание состоялось в закрытом режиме и продлилось менее 15 минут. Чета Бакальчук не явилась в суд, отправив в учреждение своих юристов.

Представители Татьяны Бакальчук не предоставили комментариев по делу. При этом юрист Владислава Бакальчука рассказала, что суд проведет предварительные слушания 16 октября.

Татьяна Бакальчук подала заявление о расторжении брака в июле, напоминает РЕН ТВ. Суд сначала не принял иск к производству и запросил дополнительные документы. Позже была назначена дата заседания.

