Основательница Wildberries Бакальчук не пришла в суд на бракоразводный процесс

Сооснователи Wildberries супруги Татьяна и Владислав Бакальчук не пришли в столичный Савеловский суд на свой бракоразводный процесс. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор Wildberries Бакальчук заявила, что их брак с мужем давно «дал трещину»

Суд провел беседу по делу 12 сентября. Заседание состоялось в закрытом режиме и продлилось менее 15 минут. Чета Бакальчук не явилась в суд, отправив в учреждение своих юристов.

Представители Татьяны Бакальчук не предоставили комментариев по делу. При этом юрист Владислава Бакальчука рассказала, что суд проведет предварительные слушания 16 октября.

Татьяна Бакальчук подала заявление о расторжении брака в июле, напоминает РЕН ТВ. Суд сначала не принял иск к производству и запросил дополнительные документы. Позже была назначена дата заседания.

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
ТЕГИ:ПредпринимателиСудРазвод

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