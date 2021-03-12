15.03.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Рожденные на экспорт: как регулируется в России суррогатное материнство?

В России всё чаще возникают случаи возбуждения уголовных дел в отношении людей, оказывающих юридическое и медицинское сопровождение суррогатного материнства, а также некоторых суррогатных матерей. Чаще всего обвиняемым вменяют «торговлю людьми». Ведь женщины, родившие детей с использованием чужого генетического материала, фактически передавали новорожденных хозяевам генетического материала за деньги. Так, в конце февраля СК РФ отыскали в Красноярске девять младенцев, предназначенных, как утверждается, для продажи и задержали четверых подозреваемых. Дети в итоге оказались в Доме малютки. В Госдуме же, всерьёз озаботились практикой рождения детей «на экспорт» и разрабатывают законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан, отмечая, что, по документам, фактически ребёнка наделяют свойствами товара на продажу.

Главные проблемы суррогатного материнства в России сегодня?

Почему в некоторых случаях истории с суррогатным материнством заканчиваются возбуждением уголовных дел?

Способы решения обозначенных проблем и защиты прав человека

Насколько востребовано суррогатное материнство и как много детей рождается за год?

Много ли в практике врачей случаев, когда к суррогатному материнству прибегали без медицинских показаний?

Какие изменения ждут законодательство в сфере суррогатного материнства в России и к чему они приведут?

Участники пресс-конференции:

Президент Союза адвокатов России, ведущий дела генетических родителей детей, рождённых суррогатными матерями Игорь Трунов;

Член рабочей группы Госдумы РФ по подготовке Закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан Николай Земцов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

