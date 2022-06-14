Адвокат заявил, что Навального этапировали из Покрова
Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы Алексея Навального (внесён в список террористов и экстремистов), заявил, что его подзащитного этапировали из колонии в Покрове, сообщает РИА Новости.
По его словам, куда повезли оппозиционера в настоящий момент неизвестно.
«Адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что он там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили», - добавила адвокат политика Ольга Михайлова..
Ране Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей, он был признан виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.
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