Адвокат заявил, что Навального этапировали из Покрова

По его словам, куда повезли оппозиционера в настоящий момент неизвестно.

«Адвокату Навального в колонии в Покрове сказали, что он там больше не содержится, он этапирован в колонию строгого режима, однако в какую, нам не сообщили», - добавила адвокат политика Ольга Михайлова..



Ране Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима, с учётом прошлых судимостей, он был признан виновным по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.