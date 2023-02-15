Адвокат: защита обжаловала приговор Фургалу по делу о заказных убийствах
Адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы Сергея Фургала, заявил, что защита экс-губернатора Хабаровского края обжаловала 22-летний приговор по делу о заказных убийствах, сообщает РИА Новости.
По его словам, с целью не пропустить срок обжалования была подана «краткая апелляционня жалоба».
Юрист отметил, что речь идёт о суде присяжных, поэтому защита Фургала может «обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям», однако это невозможно без протокола.
«Мы ждём полный протокол для его изучения, он ещё не готов», - заключил Карапетян.
Ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 года, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Швейцария присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России
- Мурашко: специальные соцвыплаты получили почти 500 тысяч медработников
- На Украине рассказали о подземных переговорах с МВФ
- Над Киевом сбили шесть неопознанных летающих шаров
- СМИ: Байден может встретиться в Польше с Зеленским
- Путин поблагодарил россиян, помогающих вынужденным переселенцам
- Адвокат: защита обжаловала приговор Фургалу по делу о заказных убийствах
- Экс-советник Зеленского Арестович назвал ненависть к русскому языку психологическим отклонением
- Лавров объяснил отказ Швеции и Дании дать ответ по «Северным потокам»
- Reuters: в Панаме 33 человека погибли в результате падения автобуса с обрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru