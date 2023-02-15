Адвокат: защита обжаловала приговор Фургалу по делу о заказных убийствах

Адвокат Михаил Карапетян, представляющий интересы Сергея Фургала, заявил, что защита экс-губернатора Хабаровского края обжаловала 22-летний приговор по делу о заказных убийствах, сообщает РИА Новости.

Адвокат Фургала: Приговор нужно немедленно отменить

По его словам, с целью не пропустить срок обжалования была подана «краткая апелляционня жалоба».

Юрист отметил, что речь идёт о суде присяжных, поэтому защита Фургала может «обжаловать приговор только по его процессуальным нарушениям», однако это невозможно без протокола.

«Мы ждём полный протокол для его изучения, он ещё не готов», - заключил Карапетян.

Ранее экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 года, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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