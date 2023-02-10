Адвокат Фургала: Приговор нужно немедленно отменить

Адвокат заявил, что приговор оглашен от имени судьи, а не Российской Федерации. Это является нарушением закона, отметил защитник экс-губернатора.

«Допущенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при оглашении приговора не позволят юридическому сообществу и обществу в целом признать его законным и обоснованным», - считает Старцев.

Адвокат собирается обжаловать приговор в ближайшее время.

Суд 10 февраля приговорил Фургала к 22 годам колонии. Его признали виновным в организации заказных убийства в 2004-2005 годах, пишет НСН.

