Адвокат Фургала: Приговор нужно немедленно отменить
Приговор в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нужно немедленно отменить, заявил его адвокат Александр Старцев. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат заявил, что приговор оглашен от имени судьи, а не Российской Федерации. Это является нарушением закона, отметил защитник экс-губернатора.
«Допущенные нарушения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при оглашении приговора не позволят юридическому сообществу и обществу в целом признать его законным и обоснованным», - считает Старцев.
Адвокат собирается обжаловать приговор в ближайшее время.
Суд 10 февраля приговорил Фургала к 22 годам колонии. Его признали виновным в организации заказных убийства в 2004-2005 годах, пишет НСН.
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