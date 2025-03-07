Блогера Сашу Митрошину задержали по делу об отмывании денег
Блогера Александру Митрошину задержали на территории Краснодарского края по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.
По данным следствия, Митрошина не уплатила налоги и сборы на сумму более 127 млн рублей.
«В целях придания видимости правомерного владения... она легализовала часть денег путём покупки недвижимости в Москве», - указали в ведомстве.
Отмечается, что в ближайшее время Митрошину доставят в Москву, где следователи приступят к её допросу.
Ранее Троицкий районный суд Москвы до 26 марта продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о выводе из России свыше 250 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сезон аренды электросамокатов стартовал в Подмосковье
- Володин: Британии придется вернуть РФ все, что так щедро раздает
- Александр Емельяненко заявил, что его прооперируют в НИИ имени Склифосовского
- Трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области
- Блогера Сашу Митрошину задержали по делу об отмывании денег
- Трамп пригрозил России санкциями из-за «буквального разноса» ВСУ
- Светлана Ходченкова сыграет в фильме «Отель «У погибшего альпиниста»
- Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию
- Экс-главу речпорта Самары обвинили в злоупотреблении полномочиями
- Король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru