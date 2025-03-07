Блогера Сашу Митрошину задержали по делу об отмывании денег

Блогера Александру Митрошину задержали на территории Краснодарского края по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

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По данным следствия, Митрошина не уплатила налоги и сборы на сумму более 127 млн рублей.

«В целях придания видимости правомерного владения... она легализовала часть денег путём покупки недвижимости в Москве», - указали в ведомстве.

Отмечается, что в ближайшее время Митрошину доставят в Москву, где следователи приступят к её допросу.

Ранее Троицкий районный суд Москвы до 26 марта продлил домашний арест блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) по делу о выводе из России свыше 250 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: столичный СК
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