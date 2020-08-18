Адвокат рассказала, затронет ли запрет АУЕ шансон и криминальные сериалы
Почётный адвокат России Людмила Айвар в беседе с НСН рассказала, какое наказание ждёт активных участников запрещенного движения АУЕ.
Верховный суд России ранее признал экстремистской организацией криминальную субкультуру АУЕ.
Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН объяснила, что решение Верховного суда не затронет шансон и криминальные сериалы.
«Постановление Верховного суда касается одной конкретной организации, которая осуществляла деятельность по вовлечению молодёжи в криминальную среду и популяризировала криминальный мир. Суть в том, что Верховный суд посчитал, что своими действиями они привлекают молодёжь к совершению преступлений. Именно действиями. Что же касается шансона и всяких криминальных сериалов, то это некая субкультура, которая существует уже достаточный период времени, и она не признана действиями, вовлекающими молодёжь в совершение преступлений. Хотя так эта культура и навязывается в молодёжной среде, популяризуя криминальный мир», - отметила адвокат.
Она также рассказала, какое наказание ждёт тех, кто продолжит деятельность в рамках запрещенного движения АУЕ.
«Если это будут действия, связанные с созданием преступного сообщества, то сроки наказания будут вплоть до пожизненного. Надо понимать, что пока эту организацию только признали экстремистской, но ещё не обвинили в совершении преступлений. Поэтому сейчас им ничего не грозит, но если они продолжат свою деятельность, то следующим шагом будет привлечение их к административной или уголовной ответственности», - добавила Айвар.
Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН выразил сомнения в том, что запрет АУЕ поможет в борьбе с организованной преступностью. Он пояснил, что в России нет аналога закона RICO, который существует в США, когда организатор преступного сообщества несет ответственность за действия всех его членов сообщества при наличии доказательств, что он отдавал приказы о совершении преступлений.
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