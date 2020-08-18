Адвокат рассказала, затронет ли запрет АУЕ шансон и криминальные сериалы

«Постановление Верховного суда касается одной конкретной организации, которая осуществляла деятельность по вовлечению молодёжи в криминальную среду и популяризировала криминальный мир. Суть в том, что Верховный суд посчитал, что своими действиями они привлекают молодёжь к совершению преступлений. Именно действиями. Что же касается шансона и всяких криминальных сериалов, то это некая субкультура, которая существует уже достаточный период времени, и она не признана действиями, вовлекающими молодёжь в совершение преступлений. Хотя так эта культура и навязывается в молодёжной среде, популяризуя криминальный мир», - отметила адвокат.

Она также рассказала, какое наказание ждёт тех, кто продолжит деятельность в рамках запрещенного движения АУЕ.

«Если это будут действия, связанные с созданием преступного сообщества, то сроки наказания будут вплоть до пожизненного. Надо понимать, что пока эту организацию только признали экстремистской, но ещё не обвинили в совершении преступлений. Поэтому сейчас им ничего не грозит, но если они продолжат свою деятельность, то следующим шагом будет привлечение их к административной или уголовной ответственности», - добавила Айвар.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН выразил сомнения в том, что запрет АУЕ поможет в борьбе с организованной преступностью. Он пояснил, что в России нет аналога закона RICO, который существует в США, когда организатор преступного сообщества несет ответственность за действия всех его членов сообщества при наличии доказательств, что он отдавал приказы о совершении преступлений.

