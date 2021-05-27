Адвокат задержанной в Минске россиянки вновь не смог встретиться с подзащитной

Встреча с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой в СИЗО КГБ Минска вновь не состоялась, заявил адвокат девушки Александр Филанович.

СМИ: Задержанную в Белоруссии Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании вражды

Накануне Филанович не смог встретиться со своей подзащитной в СИЗО из-за отсутствия свободных кабинетов.

«Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ адвокату также не удалось посетить Софью. Попытка посетить Софью будет предпринята завтра», — рассказал защитник в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Филанович сообщил, что на пятницу назначено судебное заседание по поданной защитником жалобе на задержание Сапеги. Адвокат подал заявление об ознакомлении с материалами дела, однако он сможет сделать это только завтра.

Софию Сапегу задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Подробности дела не разглашаются, однако, по данным СМИ, Сапеге предъявили подозрение в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Девушку арестовали на два месяца.

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ФОТО: Instagram / sapega_sofia_
ТЕГИ:АдвокатЗадержаниеСИЗОБелоруссия
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