СМИ: Задержанную в Белоруссии Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании вражды

В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, Сапеге может грозить до 12 лет заключения.

Гражданку РФ Сапегу вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске. На допросе россиянка заявила, что является редактором признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Позже Сапегу арестовали на два месяца, она содержится в СИЗО КГБ в Минске.

