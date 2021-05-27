СМИ: Задержанную в Белоруссии Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании вражды
Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге предъявили подозрение в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела.
В соответствии с Уголовным кодексом Белоруссии, Сапеге может грозить до 12 лет заключения.
Гражданку РФ Сапегу вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске. На допросе россиянка заявила, что является редактором признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Позже Сапегу арестовали на два месяца, она содержится в СИЗО КГБ в Минске.
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