«Цинично и вызывающе». Адвокат раскритиковала «пашаевщину»

«Это вопрос интервьюирования, комментирования процесса и так далее. Но в любом случае адвокат должен соблюдать этику и поддерживать авторитет профессии. Нельзя вести себя неподобающе относительно других людей и своего клиента», – сказала Айвар в эфире «Радио 1».

По мнению собеседницы радиостанции, Александр Добровинский также вёл себя неподобающе, причем как в суде, так и за его пределами.

«Там были два адвоката, которые вели себя цинично, вызывающе, позволяли себе не адвокатские поступки. Их поведение негативно сказалось на всём престиже профессии. У нас появилась некая «пашаевщина» в адвокатской профессии», – отметила Айвар, подчеркнув, что адвокат должен отвечать требованиям этики и закона, а также должен быть уважаемым человеком.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров 10 сентября подтвердил, что квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях Пашаева. По его словам, комиссия, в первую очередь, оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.

