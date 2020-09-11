«Цинично и вызывающе». Адвокат раскритиковала «пашаевщину»
Дисциплинарное дело в отношении Эльмана Пашаева совет адвокатской палаты Северной Осетии рассмотрит 18 сентября. Об этом сообщил вице-президент палаты Михаил Аскеров, пишет ТАСС. По его словам, представление о лишении защитника Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП пока в палату не поступило.
Накануне Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката и возбудить дисциплинарное производство в отношении защитника с потерпевшей стороны Александра Добровинского.
Минюст требует лишить Пашаева адвокатского статуса именно из-за его поведения вне стен суда, сообщила адвокат Людмила Айвар.
«Это вопрос интервьюирования, комментирования процесса и так далее. Но в любом случае адвокат должен соблюдать этику и поддерживать авторитет профессии. Нельзя вести себя неподобающе относительно других людей и своего клиента», – сказала Айвар в эфире «Радио 1».
По мнению собеседницы радиостанции, Александр Добровинский также вёл себя неподобающе, причем как в суде, так и за его пределами.
«Там были два адвоката, которые вели себя цинично, вызывающе, позволяли себе не адвокатские поступки. Их поведение негативно сказалось на всём престиже профессии. У нас появилась некая «пашаевщина» в адвокатской профессии», – отметила Айвар, подчеркнув, что адвокат должен отвечать требованиям этики и закона, а также должен быть уважаемым человеком.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Геннадий Шаров 10 сентября подтвердил, что квалификационная комиссия нашла нарушения этики в высказываниях Пашаева. По его словам, комиссия, в первую очередь, оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии.
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