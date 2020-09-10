Доигрались. Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката

Министерство юстиции России выступило с инициативой лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева. В территориальное управление ведомства уже направлено указание внести соответствующее представление в адвокатскую палату Северной Осетии. Пашаев защищал Михаила Ефремова в скандальном судебном процессе по делу о смертельном ДТП, который завершился приговором в восемь лет колонии общего режима. Пашаев тщетно пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой.

Процесс по делу Ефремова изобиловал скандалами как никакой другой за последнее время. За перепалками представителей сторон последовали показания свидетелей защиты, которые в приговоре суда были названы не заслуживающими доверия. Попросту говоря, они были на грани лжесвидетельства, которое, как известно, карается по закону. А, возможно, и за этой гранью, если вспомнить «атаки хакеров» и «сгустки энергии» как вероятные причины аварии. На днях стало известно, что потерпевшая сторона намерена добиваться правовой оценки показаний свидетелей защиты.

Сам Пашаев, чья работа с Ефремовым закончилась после вынесения приговора, утверждает, что вел дело бесплатно, как и его партнер Елизавета Шаргородская. В то же время он пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как защитник Ефремова на судебном процессе.

После посещения Ефремова в СИЗО, куда его доставили после вынесения приговора, представителями Общественной наблюдательной комиссии стало известно, что актер недоволен приговором и работой Пашаева. «Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции», - заявила член ОНК Марина Литвинович. На это Пашаев ответил, что Ефремов сам объяснил ему отказ от дальнейшего сотрудничества. Приходившие к нему общественники якобы сказали, что если тот заявит, что «Пашаев подставил» его, то у Ефремова «будет хорошая жизнь», утверждал адвокат. Правда, как заметили в Общественной наблюдательной комиссии, ее представители посещали Ефремова уже после визита Пашаева.

Но не только работа Пашаева на процессе по делу Ефремова привлекла внимание Минюста. Один из адвокатов потерпевшей стороны также фигурирует в сообщении ведомства:

«Минюст России (…) предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского», - говорится в публикации на сайте министерства.

Было в репертуаре Ефремова одно произведение его друга, поэта Дмитрия Быкова, в котором есть такая фраза:

«Мы ни разу на комбайнах не играли в бадминтон».

В бадминтон в суде адвокаты, похоже, доигрались.

