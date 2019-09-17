«Вы в своём уме? Комон?». Шнуров вступился за осуждённого Устинова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров присоединился к защитникам актёра Павла Устинова, приговорённого судом к трём с половиной годам лишения свободы за якобы вред, нанесённый здоровью бойцу ОМОНа во время одного из митингов в Москве минувшим летом. Вердикт огласил накануне Тверской суд столицы.

Сам приговорённый своей вины не признает, он настаивает, что на акции оказался случайно и не сопротивлялся при задержании. Устинов говорит, что пришёл на Пушкинскую площадь 3 августа на деловую встречу. При этом свидетели также показывают, что актер стоял молча, не произнося никаких лозунгов. Момент его задержания попал на видеозапись, из неё следует, что Устинов не сопротивлялся, несмотря на это бойцы Росгвардии повалили его на землю и избили дубинками. Однако это видео суд отказался приобщить к делу.

«Глаза, как стразы, светятся у прокурорши. Поняла давно и сразу, как из горя сделать горше», - начал музыкант, комментируя заседание суда. «Ясно все, и, тем не менее, у людей другое мнение. Есть на счёт, на ваш, сомнение, - Вы в своём уме? Комон?», — заключает Шнуров.

В защиту Устинова высказалась уже целая группа представителей отечественного шоу-бизнеса. Так, Максим Галкин в видеообращении заявил что эта история наносит вред репутации российских судов, Росгвардии и власти. По мнению шоумена, такого рода приговоры — колоссальный перебор, который не способствует ни укреплению государственности, ни сознательности граждан.

Ещё до суда за Устинова вступился также народный артист России и СССР, Константин Райкин. Он был художественным руководителем в Высшей Школе Студенческих Искусств, которую закончил Павел. Райкин призывал судебную систему поступить по справедливости.

