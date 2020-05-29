Адвокат уверен в провале новых правил по увольнению сотрудников
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН призвал в период пандемии соблюдать не только трудовое законодательство по отношению к сотрудникам, но и права бизнеса.
Минтруд предложил ввести новый порядок увольнения сотрудников в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. В частности, работодателям хотят запретить увольнять сотрудников по своей инициативе.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН выразил уверенность, что подобная инициатива лишь придет к созданию новых «лазеек» для увольнения сотрудников.
«Работодатели, конечно, найдут лазейки, потому что подавляющее большинство финансов не имеет для того, чтобы выполнять требования по содержанию работника в период мер повышенной самоизоляции и официальных выходных. Мы ведь прекрасно понимаем, что непрерывное функционирование предприятий дает доход, а прибыль дает возможность погашать долги по заработной плате. И понимаем, что легче уволить сотрудников, чем 2-3 месяца их содержать, не запуская функционирования бизнеса. Поэтому многие предприятия будут просто закрываться, сокращать штат сотрудников, выполнять обязательства они не будут, будут искать любые возможности, чтобы минимизировать свои потери. Финансовые инструменты влияния на бизнес сегодня напрямую связаны с государственными дотациями, поддержкой малого и среднего бизнеса.
Без выделений денежных средств от государства, прямых дотаций невозможно будет говорить о сохранении за работниками зарплаты и соблюдения трудового законодательства в период кризиса. Работодатель, тем более коммерческой структуры, будет делать все возможное для минимизации потерь, за счет работников сохранять функционирование своей компании. Предполагаемые меры наказания за невыполнение требований по поддержанию работников, трудовое законодательство сегодня безусловно декларируются, но не исполняются», – сказал собеседник НСН.
Кроме того, в проекте постановления предлагается наделить работодателя правом менять функционал работника без его согласия на срок до трех месяцев. По действующему трудовому законодательству такой перевод возможен только на один месяц. Юрист спрогнозировал рост судебных обращений на этой почве.
«Менять функционал работника без его согласования является грубейшим нарушением его трудовых прав. Функции работника без его согласования меняться не могут, поэтому любые изменения, которые будут в трудовое законодательство внесены, они должны быть на федеральном уровне сделаны. Изменение трудовой функции – это существенное изменение трудового договора. Также как и срок его действия, и вопрос заработной платы. Поэтому, если это будет совершено в одностороннем порядке, подавляющее большинство работников будут оспаривать действия руководителей в суде», – предположил он.
Ранее адвокат Тимур Маршани в интервью НСН рассказал, как государство переложило ответственность за вынужденно неработающих граждан на бизнес, и как компании уходят от выплат зарплат сотрудникам.
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