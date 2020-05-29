Адвокат уверен в провале новых правил по увольнению сотрудников

Минтруд предложил ввести новый порядок увольнения сотрудников в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. В частности, работодателям хотят запретить увольнять сотрудников по своей инициативе.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН выразил уверенность, что подобная инициатива лишь придет к созданию новых «лазеек» для увольнения сотрудников.

«Работодатели, конечно, найдут лазейки, потому что подавляющее большинство финансов не имеет для того, чтобы выполнять требования по содержанию работника в период мер повышенной самоизоляции и официальных выходных. Мы ведь прекрасно понимаем, что непрерывное функционирование предприятий дает доход, а прибыль дает возможность погашать долги по заработной плате. И понимаем, что легче уволить сотрудников, чем 2-3 месяца их содержать, не запуская функционирования бизнеса. Поэтому многие предприятия будут просто закрываться, сокращать штат сотрудников, выполнять обязательства они не будут, будут искать любые возможности, чтобы минимизировать свои потери. Финансовые инструменты влияния на бизнес сегодня напрямую связаны с государственными дотациями, поддержкой малого и среднего бизнеса.