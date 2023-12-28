«Аморально, но не противозаконно»: Анну Asti не лишат гражданства из-за «голой вечеринки»
Подобные мероприятия не получится подвести под какое-то грубое нарушение закона, отметил в эфире НСН юрист Игорь Трунов.
Вероятность того, что певицу Анну Asti (Анна Дзюба) лишат российского гражданства из-за «голой вечеринки», небольшая, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что Анну Asti, родившуюся на Украине, захотели лишить гражданства РФ, которое она получила в октябре этого года, из-за участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Согласно данным, МВД уже начало проверку обоснованности наделения исполнительницы российским гражданством. Трунов считает, что Анне Дзюбе это не грозит.
«Вероятность того, что ее лишат гражданства, небольшая. Хотя во время спецоперации проводить такого рода мероприятия неэтично, это абсолютно очевидно и вся эта история выглядит на грани аморальности. Поэтому естественно, что какие-то этические оценки – это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение», - сказал Трунов.
Ранее, 27 декабря, сообщалось, что новогоднее выступление Asti в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в «голой вечеринке» Ивлеевой. А 28 декабря онлайн-кинотеатр Kion на неопределенное время перенес премьеру фильма-концерта Анны Asti, передает «Радиоточка НСН».
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