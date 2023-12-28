«Аморально, но не противозаконно»: Анну Asti не лишат гражданства из-за «голой вечеринки»

«Вероятность того, что ее лишат гражданства, небольшая. Хотя во время спецоперации проводить такого рода мероприятия неэтично, это абсолютно очевидно и вся эта история выглядит на грани аморальности. Поэтому естественно, что какие-то этические оценки – это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение», - сказал Трунов.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что новогоднее выступление Asti в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в «голой вечеринке» Ивлеевой. А 28 декабря онлайн-кинотеатр Kion на неопределенное время перенес премьеру фильма-концерта Анны Asti, передает «Радиоточка НСН».

