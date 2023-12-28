«Аморально, но не противозаконно»: Анну Asti не лишат гражданства из-за «голой вечеринки»

Подобные мероприятия не получится подвести под какое-то грубое нарушение закона, отметил в эфире НСН юрист Игорь Трунов.

Вероятность того, что певицу Анну Asti (Анна Дзюба) лишат российского гражданства из-за «голой вечеринки», небольшая, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что Анну Asti, родившуюся на Украине, захотели лишить гражданства РФ, которое она получила в октябре этого года, из-за участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Согласно данным, МВД уже начало проверку обоснованности наделения исполнительницы российским гражданством. Трунов считает, что Анне Дзюбе это не грозит.

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«Вероятность того, что ее лишат гражданства, небольшая. Хотя во время спецоперации проводить такого рода мероприятия неэтично, это абсолютно очевидно и вся эта история выглядит на грани аморальности. Поэтому естественно, что какие-то этические оценки – это одна история, а какие-то легкие реакции со стороны закона… Их нет. У нас подвести под какое-то грубое нарушение закона подобного рода мероприятия пока не получается. Попытки были ввести в административное законодательство, но вряд ли это пройдет, потому что палку перегибать не надо. То, что является аморальным поведением, не значит, что это противоправное поведение», - сказал Трунов.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что новогоднее выступление Asti в столичном клубе Gipsy отменили из-за участия артистки в «голой вечеринке» Ивлеевой. А 28 декабря онлайн-кинотеатр Kion на неопределенное время перенес премьеру фильма-концерта Анны Asti, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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