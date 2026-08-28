Арестовича заочно приговорили в РФ к 11 годам колонии за призывы к терроризму

Поводом для возбуждения уголовного дела стали видеообращение Арестовича с призывом к диверсиям и пост об ударе по Краматорску. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии.

Кроме того, Арестовичу запретили в течение четырёх лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее политолог Василий Вакаров назвал Арестовича одним из претендентов на пост президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

