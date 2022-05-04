Адвокат: суд восстановил отчисленных за лайк студенток школы «Останкино»

Адвокат Марат Аманлиев заявил, что Таганский суд Москве вынес решение в пользу Алины Темирчиевой и Алисы Тимченко, за лайк в соцсетях отчисленных из «Высшей школы кино и телевидения «Останкино», сообщает ТАСС.

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В школе заявили, что девушек исключили за неподобающее поведение и негативные высказывания в адрес учебного заведения, а являющаяся педагогом телеведущая Елена Летучая, в свою очередь, обвинила их в «саботировании антиковидных мер».

Юрист, представляющий интересы Темирчиевой и Тимченко, доказал в суде, что их отчислили после лайков комментария о школе, в котором критике подверглось решение приостановить занятия на время коронавирусных ограничений, студенты же при этом должны были полностью оплатить обучение.

«Суд принял наши доводы и посчитал отчисление девочек за лайк незаконным. Мы довольны решением суда», — подчеркнул Аманлиев.

Ранее депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что Следственный комитет может заинтересоваться поведением граждан в социальных сетях. По её словам, «лайк – это не информация, это действие».

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