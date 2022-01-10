Суд на Украине оштрафовал мужчину, лайкнувшего в соцсети герб СССР
Роменский районный суд Сумской области Украины осудил бывшего военного, а ныне оператора заправки, за лайк, который он поставил в соцсети «Одноклассники», сообщает РИА Новости.
В материалах дела говорится, что мужчина отметил и поделился публикацией с изображением герба СССР, звезды с серпом и молотом, надписью «Один народ» и с современными флагами Украины, Белоруссии и России.
Суд усмотрел в действиях обвиняемого «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или на захват государственной власти».
За свои действия бывший военный был оштрафован на 4250 гривен (11,6 тысячи рублей). Отмечается, что боевое прошлое мужчины, который признал свою вину, стало смягчающим обстоятельством.
Ранее украинские пограничники не пустили в страну блогера и певца Даню Милохина, поскольку он не прояснил цель его поездки в Киев.
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