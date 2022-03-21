Адвокат: суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в РФ

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы стендап-комика Идрака Мирзализаде, заявил, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск его клиента к МВД, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в России, сообщает ТАСС.

Пребывание в РФ комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным пожизненно

По его словам, Мирзализаде намерен обжаловать это решение суда.

Ранее Бадамшин рассказал, что, согласно решению Замоскворецкого районного суда, МВД России отменило пожизненный запрет Мирзализаде на въезд в РФ, сократив срок до 14 лет. Комик заявил, что будет добиваться полной отмены распоряжения ведомства.


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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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