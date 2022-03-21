Адвокат: суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в РФ

По его словам, Мирзализаде намерен обжаловать это решение суда.

Ранее Бадамшин рассказал, что, согласно решению Замоскворецкого районного суда, МВД России отменило пожизненный запрет Мирзализаде на въезд в РФ, сократив срок до 14 лет. Комик заявил, что будет добиваться полной отмены распоряжения ведомства.



