Адвокат: суд отклонил иск комика Мирзализаде, оспаривавшего запрет на въезд в РФ
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы стендап-комика Идрака Мирзализаде, заявил, что Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск его клиента к МВД, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в России, сообщает ТАСС.
По его словам, Мирзализаде намерен обжаловать это решение суда.
Ранее Бадамшин рассказал, что, согласно решению Замоскворецкого районного суда, МВД России отменило пожизненный запрет Мирзализаде на въезд в РФ, сократив срок до 14 лет. Комик заявил, что будет добиваться полной отмены распоряжения ведомства.
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