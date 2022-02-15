Адвокат: комику Мирзализаде запретили въезд в Россию до 2035 года
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы стендап-комика Идрака Мирзализаде, заявил, что его клиенту установили срок нежелательности пребывания в России, сообщает РИА Новости.
По его словам, согласно решению Замоскворецкого районного суда города Москвы, МВД России отменило пожизненный запрет Мирзализаде на въезд в РФ. Теперь комик не сможет приезжать в Россию в течение 14 лет.
«Фактически пребывание в Российской Федерации Мирзализаде признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Мы будем это обжаловать», - добавил адвокат.
Ранее Бадамшин заявил, что Мирзализаде просит Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД РФ о пожизненной нежелательности его пребывания в России.
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