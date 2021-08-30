Пребывание в РФ комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным пожизненно

Пребывание и проживание в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде признано нежелательным пожизненно, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В сообщении говорится, что комик, в марте 2021 года получивший в РФ вид на жительство, в своём публичном выступлении «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

В ведомстве отметили, что считают недопустимыми «высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений». Поэтому нахождение Мирзализаде на территории РФ «признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».

Ранее Мирзализаде был арестован на 10 суток по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», пишут «Известия». Административное дело в отношении комика завели после его шутки о «любви русских к фекалиям». Сам Мирзализаде вину свою не признал, заявив, что его слова выдернули из контекста.

