Пребывание в РФ комика Идрака Мирзализаде признано нежелательным пожизненно
Пребывание и проживание в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде признано нежелательным пожизненно, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В сообщении говорится, что комик, в марте 2021 года получивший в РФ вид на жительство, в своём публичном выступлении «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».
В ведомстве отметили, что считают недопустимыми «высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений». Поэтому нахождение Мирзализаде на территории РФ «признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».
Ранее Мирзализаде был арестован на 10 суток по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», пишут «Известия». Административное дело в отношении комика завели после его шутки о «любви русских к фекалиям». Сам Мирзализаде вину свою не признал, заявив, что его слова выдернули из контекста.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru