Адвокат: Стрелкова предложат отправить в зону СВО
Одна из воинских частей на территории ДНР согласилась заключить контракт с экс-министром обороны республики, Игорем Стрелковым (Гиркиным). Об этом РБК заявил его адвокат Александр Молохов.
По его словам, соответствующий документ приложен к апелляционной жалобе на приговор его клиенту.
Юрист отметил, что принятый Госдумой закон запрещает отправку на фронт осуждённых по экстремистским статьям, однако возможность для заключения военного контракта всё же есть.
«Если суд апелляционной инстанции отменит приговор, либо если президент РФ решит помиловать осуждённого и снять с него судимость», - уточнил Молохов.
Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по статье о публичных призывах к экстремизму, а также запретил ему в течение трёх лет администрировать сайты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru