Защита сестер Хачатурян требует отправить дело на дорасследование

«Мы свои доводы изложили. Сначала следователю, который не принял их во внимание, сейчас - в прокуратуру. Ждем правовой оценки. Мы не согласны с квалификацией и с объемом расследования. Дело расследовано не полностью. Если дело вернут на дорасследование, то значит, что к нашим доводам прислушались. Шанс на это есть», — считает адвокат.

При этом, уверен защитник, широкий общественный резонанс вокруг дела прокуратура проигнорировать не сможет.

«Поскольку интерес к делу неподдельный, никак искусственно не подстегивается, прокуратура обязательно это примет во внимание. Любое ее решение будет обсуждаться общественностью. Если общество не разделит решение прокуратуры, мы, возможно, будем обжаловать это решение, а также излагать их в суде», — сказал Пакулин.

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. По данным следствия, причиной стала острая личная неприязнь дочерей к отцу, они действовали по предварительному сговору. Сестры нанесли Михаилу Хачатуряну многочисленные удары ножом и молотком. Смягчающим вину обстоятельством в СК посчитали тот факт, что отец длительное время причинял дочерям «физические и психические страдания». Сестры были задержаны 28 июля прошлого года.

