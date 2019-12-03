Защита сестер Хачатурян требует отправить дело на дорасследование
Адвокат Ярослав Пакулин рассказал НСН, что не так с расследованием дела сестер Хачатурян.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. Девушек обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении старших сестер дело направили для утверждения обвинительного заключения прокурору, в отношении младшей дело направили прокурору с постановлением о применении принудительной меры медхарактера.
Адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин в эфире НСН заявил, что сегодня дело поступит в Генпрокуратуру, на его изучение у прокурора есть 10 суток, при необходимости он может продлить срок до 30 суток. По словам Пакулина, защита сестер Хачатурян не согласна с некоторыми выводами следствия.
«Мы свои доводы изложили. Сначала следователю, который не принял их во внимание, сейчас - в прокуратуру. Ждем правовой оценки. Мы не согласны с квалификацией и с объемом расследования. Дело расследовано не полностью. Если дело вернут на дорасследование, то значит, что к нашим доводам прислушались. Шанс на это есть», — считает адвокат.
При этом, уверен защитник, широкий общественный резонанс вокруг дела прокуратура проигнорировать не сможет.
«Поскольку интерес к делу неподдельный, никак искусственно не подстегивается, прокуратура обязательно это примет во внимание. Любое ее решение будет обсуждаться общественностью. Если общество не разделит решение прокуратуры, мы, возможно, будем обжаловать это решение, а также излагать их в суде», — сказал Пакулин.
Убийство было совершено 27 июля 2018 года. По данным следствия, причиной стала острая личная неприязнь дочерей к отцу, они действовали по предварительному сговору. Сестры нанесли Михаилу Хачатуряну многочисленные удары ножом и молотком. Смягчающим вину обстоятельством в СК посчитали тот факт, что отец длительное время причинял дочерям «физические и психические страдания». Сестры были задержаны 28 июля прошлого года.
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