Адвокат Селезнева заявил, что он сильно болен
Адвокат вернувшегося в Россию в рамках обмена заключенными Романа Селезнева Игорь Литвак заявил, что его подзащитный сильно болен и нуждается в медицинской помощи, сообщает РИА Новости.
По его словам, его клиенту становится только хуже. Селезнева нужно было отправить в Россию, чтобы он смог получить необходимое медицинское обслуживание и выжить.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social власти США по итогам произошедшего обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru