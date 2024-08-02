Адвокат Селезнева заявил, что он сильно болен

По его словам, его клиенту становится только хуже. Селезнева нужно было отправить в Россию, чтобы он смог получить необходимое медицинское обслуживание и выжить.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social власти США по итогам произошедшего обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

