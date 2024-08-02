Адвокат Селезнева заявил, что он сильно болен

Адвокат вернувшегося в Россию в рамках обмена заключенными Романа Селезнева Игорь Литвак заявил, что его подзащитный сильно болен и нуждается в медицинской помощи, сообщает РИА Новости.

Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

По его словам, его клиенту становится только хуже. Селезнева нужно было отправить в Россию, чтобы он смог получить необходимое медицинское обслуживание и выжить.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social власти США по итогам произошедшего обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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