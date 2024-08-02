Трамп раскритиковал власти США из-за обмена заключенными с Россией
Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал в социальной сети Truth Social власти США по итогам произошедшего обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой.
Политик задался вопросами о его содержании и вероятности «выплаты наличными». «Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок по какому бы то ни было делу, особенно в обмене», — заявил экс-глава Белого дома.
Он отметил, что переговорщики США всегда являются позором.
Президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена, прямо у трапа самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru