Трамп раскритиковал власти США из-за обмена заключенными с Россией

Политик задался вопросами о его содержании и вероятности «выплаты наличными». «Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем хороших сделок по какому бы то ни было делу, особенно в обмене», — заявил экс-глава Белого дома.

Он отметил, что переговорщики США всегда являются позором.

Президент России Владимир Путин встретил россиян, вернувшихся после обмена, прямо у трапа самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

