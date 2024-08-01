Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, вернувшиеся после обмена и имеющие отношение к военной службе, будут выдвинуты на государственные награды, сообщает РИА Новости.

Президент выразил им благодарность за преданность присяге, долг и родине, подчеркнув, что страна не забывала о них ни на минуту.

Путин встретил вернувшихся после обмена россиян у трапа самолета

Глава государства добавил, что они еще встретятся, чтобы обсудить их будущее.

В Россию вернулись восемь человек в рамках обмена, включая экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство чеченского командира. Также вернулись журналист Павел Рубцов, ученый Михаил Микушин, супруги Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении, и их двое детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Википедия // mos.ru
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