Вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, вернувшиеся после обмена и имеющие отношение к военной службе, будут выдвинуты на государственные награды, сообщает РИА Новости.

Президент выразил им благодарность за преданность присяге, долг и родине, подчеркнув, что страна не забывала о них ни на минуту.