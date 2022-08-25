Ройзмана отпустили из-под стражи с браслетом контроля
25 августа 202219:52
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был отпущен из-под стражи с браслетом контроля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как сообщил журналистам сам Ройзман, браслет будет отслеживать его передвижения, но не будет их ограничивать. По его словам, «все только начинается».
Экс-мэр столицы Урала также заявил, что готов ко всему и понимает риски.
Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru