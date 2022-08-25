Ройзмана отпустили из-под стражи с браслетом контроля

Как сообщил журналистам сам Ройзман, браслет будет отслеживать его передвижения, но не будет их ограничивать. По его словам, «все только начинается».

Экс-мэр столицы Урала также заявил, что готов ко всему и понимает риски.

Евгения Ройзмана задержали утром 24 августа. Это произошло в рамках уголовного дела за дискредитацию армии России.



