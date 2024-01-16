Адвокат: Рэперу Vacio в ходе медкомиссии предложили служить в оркестре

Адвокат рэпера Vacio (Николай Васильев) заявил, что в ходе медкомиссии в военкомате его клиенту предложили служить в оркестре, сообщает RT.

Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пойти в армию

По словам юриста, у музыканта будет возможность покидать место службы, а также жить в отдельном жилье рядом с частью.

Также адвокат добавил, что Васильева признают годным, то он намерен отправиться на службу в весенний призыв.

Ранее рэпер Vacio был освобождён из-под ареста и встал на воинский учёт. Медкомиссия решаетс вопрос о категории годности музыканта к военной службе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница исполнителя во "Вконтакте"
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