Адвокат: рэпера Моргенштерна не выдадут России в случае объявления в розыск

Юрист полагает, что оснований для объявления рэпера в розыск нет. Он отметил, что его подзащитный не скрывается от правосудия.

«Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», - объяснил Жорин.

Против Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. В Следственном комитете заявили, что рассматривают вопрос об объявлении рэпера в розыск, передает «Радиоточка НСН».

