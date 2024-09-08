Адвокат: рэпера Моргенштерна не выдадут России в случае объявления в розыск

Признанного иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна не выдадут России в случае объявления его в розыск, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат музыканта Сергей Жорин.

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Юрист полагает, что оснований для объявления рэпера в розыск нет. Он отметил, что его подзащитный не скрывается от правосудия.

«Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», - объяснил Жорин.

Против Моргенштерна возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. В Следственном комитете заявили, что рассматривают вопрос об объявлении рэпера в розыск, передает «Радиоточка НСН».

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