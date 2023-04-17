Адвокат рассказала о здоровье Кара-Мурзы

«Он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах, после этого долго поправлялся», - сказала Эйсмонт.

По ее словам, осужденный на 25 лет Кара-Мурха страдает полинейропатией. С таким заболеванием, сказала Эйсмонт, нельзя находится в колонии.

Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения. Его обвиняли по статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, распространении ложной информации о Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией.

Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. По данным ФСБ, длительное время Кара-Мурза сотрудничал «с одной из стран НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

