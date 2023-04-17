Адвокат рассказала о здоровье Кара-Мурзы
Адвокат публициста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) Мария Эйсмонт заявила, что будет добиваться его освобождения по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.
«Он пережил два отравления в 2015 и 2017 годах, после этого долго поправлялся», - сказала Эйсмонт.
По ее словам, осужденный на 25 лет Кара-Мурха страдает полинейропатией. С таким заболеванием, сказала Эйсмонт, нельзя находится в колонии.
Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения. Его обвиняли по статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, распространении ложной информации о Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией.
Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. По данным ФСБ, длительное время Кара-Мурза сотрудничал «с одной из стран НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru