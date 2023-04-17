Лондон требует отменить приговор Кара-Мурзе

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), сообщает РИА Новости.

«Мы выражаем поддержку семье Кара-Мурзы и требуем его освобождения», - заявила Броннерт.

Дипломат отметила, что российский политик имеет гражданство Великобритании, а также вид на жительство в США.

В МИД Великобритании вызвали посла России в Лондон Андрея Келина.

Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения. Его обвиняли по статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, распространении ложной информации о Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией.

Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. По данным ФСБ, длительное время Кара-Мурза сотрудничал «с одной из стран НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

