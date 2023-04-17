Лондон требует отменить приговор Кара-Мурзе
Посол Великобритании в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор в отношении Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), сообщает РИА Новости.
«Мы выражаем поддержку семье Кара-Мурзы и требуем его освобождения», - заявила Броннерт.
Дипломат отметила, что российский политик имеет гражданство Великобритании, а также вид на жительство в США.
В МИД Великобритании вызвали посла России в Лондон Андрея Келина.
Ранее Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения. Его обвиняли по статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, распространении ложной информации о Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией.
Кара-Мурза был арестован в апреле прошлого года. По данным ФСБ, длительное время Кара-Мурза сотрудничал «с одной из стран НАТО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru