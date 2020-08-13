Адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, сообщил РИА Новости в адвокат Эльман Пашаев. Он добавил, что новой информации по состоянию здоровья вопрос нет, вопрос о выписке пока не обсуждался,

Ранее сторона защиты заявляла, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести, уточняет RT.

Артиста доставили на карете скорой помощи в больницу прямо из здания суда. До заседания Ефремову резко стало плохо, он потерял создание.