Адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, сообщил РИА Новости в адвокат Эльман Пашаев. Он добавил, что новой информации по состоянию здоровья вопрос нет, вопрос о выписке пока не обсуждался,
Ранее сторона защиты заявляла, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести, уточняет RT.
Артиста доставили на карете скорой помощи в больницу прямо из здания суда. До заседания Ефремову резко стало плохо, он потерял создание.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в эфире НСН призвал прекратить «шоу» вокруг дела Ефремова.
«Из-за всей этой раздутой кампании вокруг этого дела хочется попросить всех остановиться и дать разобраться суду, сделать свою работу. Прекратите из этого делать бесконечное шоу! Мне кажется, что это уже насмешка над правосудием. Я, кстати, очень сочувствую пострадавшей стороне, людям, которые вынуждены тоже во всем этом участвовать», – сказал Шахназаров.
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