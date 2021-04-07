Адвокат рассказал о самочувствии заразившегося COVID-19 Фургала
Адвокат Борис Кожемякин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Ранее стало известно, что у находящегося в СИЗО Фургала выявили коронавирусную инфекцию, напоминает РИА ФАН. Как отмечал защитник бывшего губернатора Михаил Карапетян, из-за болезни будет подано ходатайство об изменении меры пресечения для экс-главы региона, сообщает телеканал «360».
«Вчера поставили диагноз, был выявлен коронавирус, у него температура, по последним данным, была около 38 °С... Ситуация осложняется тем, что в прошлом у него имелось тяжелое заболевание легких, он перенес операцию», — рассказал Кожемякин в беседе РИА Новости.
Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. Следствие обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и в покушении на бизнесмена Александра Смольского. Фургал содержится в столичном СИЗО «Лефортово», его арест продлен до 8 июня, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru