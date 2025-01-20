Адвокат рассказал, как не стать «спонсором террористов» при переводах на карту
Игорь Трунов заявил НСН, что за перевод средств на запрещенные счета и карты можно наказать только в случае умышленного действия.
Если человек перевел водителю маршрутки на карту деньги, а тот оказался как-то связан с террористами, уголовное дело против пассажира не может быть возбуждено, если следствие не докажет, что пассажир знал, кому переводит средства, сообщил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Россиян предупредили об опасности стать спонсором террористов, покупая продукты на рынке переводом на карту. В Главном управлении региональной безопасности Московской области порекомендовали гражданам «быть осторожными» при оплате проезда в транспорте и участии в благотворительных сборах. Там напомнили, что за финансирование терроризма предусмотрены длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного. Позднее страница с этой новостью на сайте ГУ регбезопасности пропала. Трунов отметил, что обычным гражданам ничего не грозит.
«Если человек перевел водителю маршрутки на карту деньги, а тот оказался как-то связан с террористами, уголовное дело против пассажира не может быть возбуждено. У нас наказывают за умышленные деяния, когда знал, понимал или допускал. Необходимы доказательства, что человек знал, кому переводит деньги. Это уже вопрос к следствию. Это абсолютно единичные случаи, микроскопический процент, когда люди таким образом целенаправленно переводят деньги террористам. Это все легко отслеживается и наказывается жестко», - отметил он.
Трунов подчеркнул, что в таком случае нужно было бы запретить любые платежи в онлайн-формате, так как покупатель не знает, куда переводит деньги.
«Допустим, человек просто заплатил за маршрутку, а там оказался завуалированный враг, как об этом можно было догадаться? Так получается, что и все сделки в интернете нужно остановить, потому что там очень много мошенников. Как отличить мошенника от добросовестного коммерсанта? У нас в таком случае стопорится вся торговля и оплата услуг онлайн, а это одно из серьезных достижений сегодняшнего правительства. Это же новые технологии, которые дают нам серьезные преимущества. Это звучит как предложение заблокировать все наши достижения», - заключил собеседник НСН.
Если получатель платежа переведет деньги другим лицам или организациям с преступными целями, то в случае возбуждения дела отправитель может пройти по нему в качестве свидетеля, заявил ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян «Радиоточке НСН».
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