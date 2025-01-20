Адвокат рассказал, как не стать «спонсором террористов» при переводах на карту

Если человек перевел водителю маршрутки на карту деньги, а тот оказался как-то связан с террористами, уголовное дело против пассажира не может быть возбуждено, если следствие не докажет, что пассажир знал, кому переводит средства, сообщил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Россиян предупредили об опасности стать спонсором террористов, покупая продукты на рынке переводом на карту. В Главном управлении региональной безопасности Московской области порекомендовали гражданам «быть осторожными» при оплате проезда в транспорте и участии в благотворительных сборах. Там напомнили, что за финансирование терроризма предусмотрены длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного. Позднее страница с этой новостью на сайте ГУ регбезопасности пропала. Трунов отметил, что обычным гражданам ничего не грозит.