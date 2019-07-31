Зверев готов стать депутатом Госдумы, чтобы решать проблемы россиян
Шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал во время пресс-конференции НСН, что его в Госдуме рады видеть многие.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Сибирь в огне! Почему в России не выгодно тушить леса?». В ходе встречи популярный стилист, шоумен Сергей Зверев заявил о неравнодушном отношении к экологическим проблемам в стране и выразил готовность решать их в Госдуме.
«Этот вопрос стоит регулярно. Очень много желающих, чтобы я попал в Госдуму. Если народ скажет, народ скажет, я пойду. Мы все люди. Я так же хожу в туалет, не стразами. Я не пользуюсь своей звездностью в своих интересах. Я хочу приносить этим пользу людям. Так как меня многие знают, я могу постараться что-то сделать», - сказал он.
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