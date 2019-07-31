Зверев готов стать депутатом Госдумы, чтобы решать проблемы россиян

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Сибирь в огне! Почему в России не выгодно тушить леса?». В ходе встречи популярный стилист, шоумен Сергей Зверев заявил о неравнодушном отношении к экологическим проблемам в стране и выразил готовность решать их в Госдуме.

«Этот вопрос стоит регулярно. Очень много желающих, чтобы я попал в Госдуму. Если народ скажет, народ скажет, я пойду. Мы все люди. Я так же хожу в туалет, не стразами. Я не пользуюсь своей звездностью в своих интересах. Я хочу приносить этим пользу людям. Так как меня многие знают, я могу постараться что-то сделать», - сказал он.

Ранее директор Всероссийского института природы во время пресс-конференции НСН рассказал о колоссальном ущербе от пожаров

