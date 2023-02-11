Адвокат раскрыл список имущества для конфискации за киберпреступления

«Список преступлений, перечисленных в п. «а» ч. 1 этой статьи УК РФ, и собираются дополнить депутаты», — уточнил собеседник издания.

Адвокат уточнил, что наказание могут применить за квалифицированные составы убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, за террористические и экстремистские преступления. В ст. 104.1 УК РФ указан полный список противоправных деяний, за совершение которых предлагается лишать имущества.

Только суд принимает решение о принудительной безвозмездной передаче государству определенных видов собственности. Речь идет о деньгах, ценностях и ином имуществе, а также доходов от него, полученных в результате совершения преступлений. Кроме того, в этом списке отмытые криминальные деньги, средства финансирования организованной преступности, экстремистской и террористической деятельности.

Ранее Госдума уже получила рекомендации по ужесточению законов о доступе детей в интернет, разработанные Государственным университетом управления (ГУУ). Об этом пишут « Известия».

