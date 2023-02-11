Адвокат раскрыл список имущества для конфискации за киберпреступления

Госдума в первом чтении приняла поправки в раздел УК, посвященный «иным мерам уголовно-процессуального характера». Дополнена глава 15.1 «конфискация имущества» за преступления в сфере IT. Адвокат-партнер адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры» Артем Лиляк рассказал «Известиям», чем злоумышленники заплатят за преступления с использованием высоких технологий.

Хакеры обрушили сайт ФСИН России

«Список преступлений, перечисленных в п. «а» ч. 1 этой статьи УК РФ, и собираются дополнить депутаты», — уточнил собеседник издания.

Адвокат уточнил, что наказание могут применить за квалифицированные составы убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконный оборот наркотиков, за террористические и экстремистские преступления. В ст. 104.1 УК РФ указан полный список противоправных деяний, за совершение которых предлагается лишать имущества.

Только суд принимает решение о принудительной безвозмездной передаче государству определенных видов собственности. Речь идет о деньгах, ценностях и ином имуществе, а также доходов от него, полученных в результате совершения преступлений. Кроме того, в этом списке отмытые криминальные деньги, средства финансирования организованной преступности, экстремистской и террористической деятельности.

Ранее Госдума уже получила рекомендации по ужесточению законов о доступе детей в интернет, разработанные Государственным университетом управления (ГУУ). Об этом пишут « Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КонфискацияУголовный КодексПоправки Киберпреступность
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры