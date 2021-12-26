Хакеры обрушили сайт ФСИН России

Хакеры из команды Universal сообщили, что «объявили вендетту» ФСИН и начали DDOS-атаку на все сервера ведомства. Также спамеры организовали массовую рассылку по рунету о пытках в российских колониях.

Тем временем, правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые кадры издевательства над заключенными в российских тюрьмах. Видео появилось на You-Tube канале проекта.

